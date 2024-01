Eleições nos EUA: Republicanos começam a decidir quem será o adversário de Biden com votação em Iowa

A corrida para as eleições presidenciais dos Estados Unidos começa nesta segunda-feira (15) com uma votação chamada caucus, que será realizada no estado de Iowa pelo Partido Republicano. O pleito de 2024 acontecerá em novembro e deve trazer uma disputa acirrada entre Joe Biden e Donald Trump.

Os caucus são considerados peculiares e únicos no mundo, além de serem o modelo de votação mais antigo - o primeiro foi no século 18 - para definir os candidatos nos EUA. Os eleitores se reúnem em pequenas assembleias para debater e, na sequência, votam no candidato que acham que deve concorrer pelo partido do qual são filiados.

O Partido Democrata, sigla que o atual presidente norte-americano, Joe Biden, faz parte, também terá seu próprio caucus em Iowa, na mesma data, mas não fará votação; para os democratas, o processo é apenas um debate, seguido de uma votação geral que só ocorrerá em março.

Termômetro

A votação em Iowa não significará muito. O estado, localizado na região central dos Estados Unidos, representa cerca de 1,6% do total de delegados do partido. Entretanto, há um poder simbólico envolvido: serve como uma espécie de termômetro e reforço moral para o candidato eleito.

Perfil de eleitores do Iowa

Para os republicanos, Iowa não tem sido um termômetro do apoio nacional. Nenhum dos vencedores do partido das últimas três prévias de Iowa –em 2008, 2012 e 2016 – conseguiu se tornar o candidato republicano.

Isso se deve, em grande parte, ao perfil dos eleitores do estado, onde 90% da população é branca e de maioria conservadora. Uma grande parte dos republicanos de lá é também da comunidade cristã evangélica, que tende a apoiar o candidato socialmente mais conservador.

Temperatura pode influenciar caucus no Iowa

As baixas temperaturas podem influenciar nos resultados — analistas avaliam que problemas de locomoção podem reduzir o comparecimento e, assim, garantir menos votos a Donald Trump, o favorito no estado.

Entenda como funcionam os caucus

Os caucus, na prática, são uma centenas de pequenas assembleias realizadas em todo o estado em 1.700 escolas e locais públicos. Participam dela os militantes dos partidos;

Como as eleições nos Estados Unidos não são diretas, a votação para presidente é feita por delegados escolhidos através dessas votações nos caucus e as primárias;

Primeiro, um debate é realizado, e quem participa deve ficar do início ao fim do encontro;

Os delegados, em representação de cada candidato, podem fazer discursos a favor ou contra pré-candidatos, além de discutir outros temas partidários internos;

Ao final do debate e dos discursos, é feita a votação, em cédulas em papel, por escrito — não há uma lista de candidatos pré-definida;

Cada eleitor vota em delegados que representam o pré-candidato que querem na Casa Branca — mais para frente, são esses delegados que irão à convenção do Partido Republicano e votarão em quem representam.

Pré-candidatos do Partido Republicano

Donald Trump : o ex-presidente dos EUA é réu em quatro casos criminais separados, mas mesmo assim os republicanos gostam dele -- 61% dos eleitores do partido devem votar em Trump;

: o ex-presidente dos EUA é réu em quatro casos criminais separados, mas mesmo assim os republicanos gostam dele -- 61% dos eleitores do partido devem votar em Trump; Nikki Haley : ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. Reconhecida como uma conservadora, ele tem 12% de apoio entre os republicanos;

: ex-governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora dos EUA nas Nações Unidas. Reconhecida como uma conservadora, ele tem 12% de apoio entre os republicanos; Ron DeSantis : atual governador do estado da Flórida. Ele se posiciona à direita de Trump em questões sociais, mas tem enfrentado dificuldades em ganhar destaque;

: atual governador do estado da Flórida. Ele se posiciona à direita de Trump em questões sociais, mas tem enfrentado dificuldades em ganhar destaque; Vivek Ramaswamy : ex-investidor e executivo de biotecnologia. Ele fundou uma empresa para pressionar empresas a abandonar iniciativas ambientais, sociais e de governança corporativa;

: ex-investidor e executivo de biotecnologia. Ele fundou uma empresa para pressionar empresas a abandonar iniciativas ambientais, sociais e de governança corporativa; Asa Hutchinson: ex-governador do estado de Arkansas.