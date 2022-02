Representantes de Rússia e Ucrânia se encontram pela primeira vez desde o início da guerra

No quinto dia de guerra entre Rússia e Ucrânia, representantes dos dois países se encontram pela primeira vez desde o início do conflito. A reunião entre as delegações começou por volta das 8h (horário de Brasília), sem hora pra terminar. Vladimir Putin e Volodimir Zelensky não estão presentes. As informações são do Portal Uol.

O encontro está sendo realizado na cidade de Gomel, em Belarus, em uma das residências do presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, aliado de Putin. A Ucrânia adiantou que exigirá um cessar-fogo "imediato" e a retirada das tropas russas. Já a Rússia não antecipou sua posição antes da reunião.

Do lado russo, a missão diplomática é liderada pelo conselheiro do Kremlin, Vladimir Medinski. A Ucrânia enviou seu ministro da Defesa, Oleksii Reznikov, que chegou vestido com uniforme militar.

Neste quinto dia de guerra, a capital, Kiev, e a segunda maior cidade ucraniana, Kharkiv, amanheceram com explosões. No entanto, as Forças Armadas ucranianas afirmam que o Exército russo parece ter diminuído o ritmo da ofensiva, enquanto aguardam negociações entre as duas nações.