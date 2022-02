Rússia pode usar arma termobárica contra Ucrânia; entenda

Desenvolvida pela Rússia e considerada “Pai de todas as bombas” (Father of All Bombs, em inglês), a arma termobárica é uma das tecnologias de armamento que podem ser utilizadas pelo país no conflito com a Ucrânia. Testada em 2007, Aviation Thermobaric Bomb of Increased Power (ATBIP), é um tipo de explosivo que utiliza o oxigênio do ar ao redor para gerar uma intensa explosão. As informações são do O Tempo.

Segundo um artigo publicado na revista Passadiço, periódico da marinha brasileira, este tipo de arma consome o ar atmosférico e afeta os alvos por meio de uma onda de choque e, também, pelos efeitos secundários da queima do oxigênio. A consequência disso é a geração de elevadas temperaturas - que podem chegar a 3.000 °C - e ondas de choque tão potentes que são letais mesmo quando utilizadas sobre áreas fortificadas como trincheiras, cavernas e esconderijos.

Em ambientes fechados, a pressão gerada dentro do raio de detonação é, pelo menos, 29 vezes maior que a pressão atmosférica. O choque, produzido por uma arma termobárica, se propaga a uma velocidade de 3,2 km/s.

VEJA MAIS:

Como explica o artigo, as armas termobáricas são capazes de atingir estruturas, construções, veículos e provocar danos severos aos seres humanos. Pessoas localizadas a poucos metros do ponto da explosão, por exemplo, são desintegradas e, as mais distantes, podem sofrer grandes impactos no organismo.