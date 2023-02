Relatório aponta 'no mínimo' 4,8 mil vítimas de abusos sexuais na Igreja Católica em Portugal

Relatório de uma comissão indepentende formada no ano passado aponta que, em 70 anos, "no mínimo" 4.815 crianças foram vítimas de abuso sexual na Igreja Católica em Portugal. Segundo Pedro Strech, que preside a comissão, não é possível definir a quantidade dos crimes "porque a maioria das crianças foi abusada mais do que uma vez". O grupo foi criado a pedido da própria Igreja, para investigar suspeitas de abuso que vinham sendo denunciadas nos últimos anos.

As conclusões do trabalho realizado ao longo de 2022 foram divulgadas na manhã desta segunda-feira (13), na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa. O documento foi entregue este domingo à Conferência Episcopal Portuguesa.

De acordo com informações divulgadas pelo Portal Sic Notícias, de Portugal, mais de 600 queixas foram recebidas pela comissão, principalmente do território português, em especial de cinco distritos: Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Leiria.

VEJA MAIS

Quase todos os abusadores das vítimas que contactaram a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica eram homens e maioritariamente padres,

O antigo ministro da Justiça, Álvaro Laborinho Lúcio, informou que a maioria dos casos enviados para o Ministério Público já prescreveu. Para ele, no entando, a Comissão Independente não podia "ficar com estes de dados na mão e não enviar ao Ministério Público" e existe “um dever” moral do clero de denúncia em relação a este tipo de crimes. Ele destacou ainda a importância da alteração à lei da prescrição dos crimes de abuso sexual, considerando que só devem prescrever depois de vítimas fazerem 30 anos.

Veja o que diz o relatório