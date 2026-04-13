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Reino Unido vai apresentar plano para redução de custos durante conflito no Oriente Médio

Estadão Conteúdo

A ministra das Finanças do Reino Unido, Rachel Reeves, deve apresentar um plano para redução de custos durante conflitos no Oriente Médio durante as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Nos encontros, que acontecem em Washington, Reeves discursará em defesa de uma maior cooperação internacional, um cessar-fogo prolongado da guerra no Irã e o fortalecimento da segurança energética, incluindo acesso de navios ao Estreito de Ormuz.

"O conflito com o Irã deve ser um divisor de águas sobre como lidamos com crises e instabilidades globais", afirmou a ministra, em nota. "Os líderes globais devem tomar medidas econômicas coordenadas e impulsionar o caminho para a segurança energética, a fim de nos protegermos no futuro".

A ministra britânica defende o uso da abordagem conhecida como "Securonomics", que aposta na estabilidade das finanças públicas, como o "plano certo" para construir uma economia resiliente em um mundo mais volátil, de acordo com um comunicado divulgado pelo governo. Além disso, Rachel Reeves deve anunciar a próxima fase dos planos para impulsionar a competitividade do Reino Unido.

No evento, Reeves deve se reunir com outros chefes de finanças do G7 e G20 e com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. A agenda da britânica incluí ainda encontros com líderes de empresas como o JPMorgan, IBM, Vanguard e ARM.

Além disso, segundo o comunicado, Reeves se reuniu com o presidente do Lloyds nesta segunda-feira, 13, para discutir o trabalho do mercado de seguros do Reino Unido em apoio ao transporte marítimo.

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Palavras-chave

EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA/CESSAR-FOGO/ORMUZ/NAVIOS/BLOQUEIO/REINO UNIDO/PLANO/REDUÇÃO/CUSTOS
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