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Reino Unido: Starmer descarta renunciar após escândalo envolvendo nomeação de Mandelson

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, resistiu às exigências de renúncia nesta sexta-feira, 17, após revelações de que a escolha de Peter Mandelson para embaixador britânico em Washington ocorreu apesar de não ter passado nas verificações de segurança.

Starmer afirmou que não foi informado de que o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido havia ignorado a recomendação dos oficiais de segurança no início de 2025 para não dar o cargo a Mandelson, que era considerado por muitos como uma escolha arriscada devido à sua amizade passada com o condenado por crimes sexuais Jeffrey Epstein. O alto funcionário da pasta, Olly Robbins, assumiu a responsabilidade pela decisão e renunciou na noite de quinta-feira, 16.

O premiê disse estar "absolutamente furioso" por ter sido mantido no escuro, chamando a situação de "surpreendente" e "imperdoável". Ele mencionou que "apresentará todos os fatos relevantes com verdadeira transparência" ao Parlamento na segunda-feira, 20.

Apesar da sinalização, isso provavelmente não encerrará o perigo para o primeiro-ministro em relação à sua decisão de nomear Mandelson, um especialista em comércio e veterano do Partido Trabalhista, como enviado para a administração do presidente dos EUA, Donald Trump.

Políticos da oposição expressaram descrença de que Starmer pudesse não saber que Mandelson não havia passado na verificação de segurança. A líder do Partido Conservador da oposição, Kemi Badenoch, disse que as alegações de que o primeiro-ministro não sabia eram "completamente absurdas". O líder dos centristas Liberal Democratas, Ed Davey, afirmou que Starmer "deve sair" se ele enganou o Parlamento e mentiu para o público britânico.

O gabinete de Starmer insistiu que o premiê só soube da situação nesta semana, e o secretário-chefe do primeiro-ministro, Darren Jones, disse que "a recomendação era não nomear Peter Mandelson para o cargo" e que o Ministério das Relações Exteriores a ignorou. Ele afirmou que nenhum ministro do governo foi informado sobre a avaliação de segurança.

Jones explicou que as verificações, realizadas por um departamento conhecido como U.K. Security Vetting, "envolvem informações financeiras, pessoais, sexuais, religiosas e outros tipos de antecedentes, e é por isso que são mantidas extremamente privadas em um portal ao qual apenas algumas pessoas têm acesso." Fonte: Associated Press.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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CASO EPSTEIN/REINO UNIDO/PETER MANDELSON

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