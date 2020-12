Reino Unido inicia vacinação em massa contra novo coronavírus

O Reino Unido começou, nesta terça-feira, (8), a imunizar as primeiras pessoas do maior programa de vacinação da história da nação, após doze meses desde o primeiro surto da covid-19 no mundo. A estratégia vem sendo chamada informalmente de "V-Day", um apelido que alude ao dia da vitória (Victory Day) contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e, agora, a um "Vaccine Day" (Dia da Vacina).

O governo garantiu 800 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech para dar início ao programa, mas foram encomendadas 40 milhões de doses ao todo, o suficiente para 20 milhões de pessoas, pois são necessárias duas aplicações. Estima-se que 4 milhões de doses sejam distribuídas até o fim de 2020, em um ritmo mais lento do que o esperado por problemas com a fabricação dos imunizantes. Antes, a meta era 10 milhões de imunizados ainda neste ano. Mesmo assim, autoridades esperam que grande parte das restrições pode ser suspensa até a Páscoa, caso tudo corra bem com a imunização massiva.

As doses da vacina produzida pela Pfizer/BioNTech serão distribuídas em cerca de 70 hospitais do Reino Unido para pessoas com mais de 80 anos e parte dos profissionais que atuam em unidades de saúde e em asilos. O programa visa proteger os mais vulneráveis e os mais expostos em um primeiro momento e permitir a volta à "normalidade" quando grande parte da população estiver imunizada.

O Reino Unido será o primeiro país do mundo a começar a usar a vacina Pfizer/BioNTech depois que os reguladores aprovaram seu uso na semana passada. A vacinação não é obrigatória no país. O ministro de Saúde, Matt Hancock, disse que agora havia "luz no fim do túnel". "Vamos olhar para trás hoje, o V-day, como um momento-chave em nossa luta contra esta doença terrível."

O primeiro-ministro, Boris Johnson, lembrou que as pessoas devem manter as medidas de segurança adotadas ao redor do país para evitar o espalhamento da doença, como distanciamento social e higiene rigorosa das mãos, enquanto o programa de vacinação ganha tração.