Reino Unido faz parceria com Bill Gates para investir em tecnologia verde

O governo do Reino Unido anunciou nesta terça, 19, uma nova parceria com o Catalisador de Energia Revolucionária, do empresário Bill Gates, para uma iniciativa de 400 milhões de libras, com o objetivo de impulsionar tecnologia verde por todo o país.

De acordo com o governo britânico, a parceria entre o premiê Boris Johnson e o fundador da Microsoft deve garantir 200 milhões de libras em investimentos do setor privado para acelerar o desenvolvimento de tecnologias climáticas de ponta, necessárias para zerar emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.

"Catalyst é um novo modelo de parceria público-privada que reúne negócios, governadores, filantropistas e indivíduos para investir em tecnologias críticas para o clima", diz o governo britânico, em comunicado. O programa focará em quatro áreas: hidrogênio verde, estoque de energia no longo prazo, combustíveis sustentáveis para aviação e capturação direta do ar

"Só alcançaremos nossos objetivos ambiciosos para o clima se rapidamente expandirmos as novas tecnologias em áreas como hidrogênio verde e combustíveis de aviação sustentáveis", disse Jhonson, em nota, "Tecnologias que pareciam impossíveis há apenas alguns anos".

Ao menos 200 milhões de libras já estavam destinadas para o desenvolvimento, demonstração e aprimoramento de projetos britânicos nesta área, como parte do chamado "portfólio líquido de inovação zero", segundo o governo. Tal portfólio consiste em um fundo de 1 bilhão de libras para acelerar a comercialização de tecnologias de baixo carbonos, sistemas e modelos de negócios em energia, construções e indústria.