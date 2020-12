Reino Unido aprova vacina e imunização começa na semana que vem

Idosos cuidados em casa e seus cuidadoes e trabalhadores da linha de frente do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) devem ser os primeiros na fila para a vacina contra o coronavírus da Pfizer/BioNTech, indicou nesta quarta-feira, 2, após aprovação e promessa de o processo de imunização começar na próxima semana.

A vacina da Pfizer/BioNTech demonstrou bloquear 95 por cento das infecções por covid-19 em testes de estágio final, com eficácia igual entre voluntários mais jovens e aqueles com mais de 65 anos que correm maior risco de Covid.

Mas o transporte e armazenamento da vacina em lares de idosos apresenta desafios logísticos porque ela deve ser armazenada e transportada a -70ºC. Para manter as doses do imunizante nessa temperatura ultrabaixa, eles precisam ser embalados com gelo seco e colocados em uma caixa de transporte especial do tamanho de uma mala.

Esses recipientes podem evitar que as vacinas se estraguem por 10 dias se permanecerem fechados. Uma vez que os lotes chegam aos centros de vacinação, eles podem ser armazenados em geladeiras médicas padrão entre 2C e 8C por até cinco dias, ou podem ser mantidos em suas caixas de transporte por até 30 dias se os contêineres forem preenchidos com gelo seco pelo menos uma vez por semana.

Cinquenta hospitais do NHS na Inglaterra já estão equipados com freezers superfrios que podem manter a vacina a -70 ° C, o que significa que a equipe de saúde pode ser inoculada primeiro.

O secretário de Saúde Matt Hancock disse que 800.000 doses da vacina da Pfizer - o suficiente para vacinar 400.000 pessoas porque é administrada em duas injeções - estarão disponíveis "a partir da próxima semana", arrematando que o fim da pandemia estava próximo. O secretário de Saúde disse: “Podemos ver o amanhecer ao longe, mas temos que passar pela manhã.” O Reino Unido encomendou 40 milhões de doses da vacina da Pfizer no total, com 10 milhões para o final de 2020 e o restante no próximo ano.

Boris Johnson também saudou a aprovação da vacina nesta quarta-feira, dizendo que ela "nos permitiria recuperar nossas vidas e fazer a economia andar novamente". A vacinação em massa é vista como a única forma de pôr fim à perpétua abertura e fechamento da sociedade por meio de bloqueios draconianos, que tiveram consequências devastadoras na economia e na saúde em geral.