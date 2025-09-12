Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Reino Unido anuncia novas sanções à Rússia, após episódio na Polônia e ataques à Ucrânia

Estadão Conteúdo

O Reino Unido anunciou um novo pacote de 100 sanções mirando os fluxos de petróleo e o poderio militar da Rússia nesta sexta-feira, dia 12. As medidas do governo britânico vieram dias após a violação pela Rússia de espaço aéreo da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sobre a Polônia e recentes ataques de Moscou contra alvos ucranianos. Mais cedo, a União Europeia informou que está finalizando um 19º pacote de sanções contra a Rússia.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram

Palavras-chave

RÚSSIA

UCRÂNIA

GUERRA

SANÇÕES

REINO UNIDO
Mundo
.
RELACIONADAS EM MUNDO

UE estende sanções à Rússia e estuda restrições adicionais a petróleo e bancos

12.09.25 8h33

Secretário de Trump diz que relação Brasil-EUA está no 'ponto mais sombrio em dois séculos'

12.09.25 7h52

Itamaraty reage à ameaça de secretário dos EUA após condenação de Bolsonaro: 'não intimidarão'

12.09.25 7h38

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

MAIS LIDAS EM MUNDO

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MADURO X TRUMP

Maduro pede diálogo a Trump para evitar conflito entre Venezuela e EUA

Vestido com uniforme militar, Maduro supervisionou uma cerimônia em que ordenou a mobilização de milícias civis e afirmou que haveria uma "luta armada" em caso de ataque.

06.09.25 14h33

BEBÊ SURPRESA

Mulher descobre gravidez ao dar à luz em banheiro de casa: 'Achei que ia morrer'

Fotógrafa americana de 30 anos achou que estava morrendo ao sentir fortes dores, mas deu à luz uma menina sem saber que estava grávida. Relato viralizou nas redes sociais.

08.09.25 21h22

