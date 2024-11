Rei Charles III completa 76 anos com pouco a comemorar

O rei Charles III completa 76 anos nesta quinta-feira (14), em um ano de 2024 difícil para ele, que foi hospitalizado em janeiro por causa de um problema na próstata, antes de ser anunciado em fevereiro que ele tem câncer, cuja natureza não foi divulgada.

Seu filho, William, herdeiro do trono, disse à imprensa britânica que 2024 foi “provavelmente o ano mais difícil” de sua vida, por causa do câncer de sua esposa, Catherine, e do câncer de seu pai, em ambos os casos sem que a natureza da doença tenha sido tornada pública.

De acordo com a tradição, 41 salvas de artilharia foram disparadas do Green Park ao meio-dia desta quinta-feira, antes do toque dos sinos na Abadia de Westminster e de mais tiros de canhão na Torre de Londres.

O monarca foi felicitado nas redes sociais pelo primeiro-ministro Keir Starmer, assim como pelo filho, William, e pela nora, Catherine, que escolheram para a ocasião uma foto do rei descontraído, de óculos escuros e com uma grinalda de flores ao pescoço.

Por ocasião do seu aniversário, Charles III inaugurou nesta quinta-feira um centro de redistribuição de excedentes alimentares na capital.

Na véspera, foi anfitrião de uma recepção no Palácio de Buckingham em honra da indústria cinematográfica e televisiva britânica, antes de assistir à estreia mundial de Gladiador II no centro de Londres.

Charles III retomou suas atividades em abril, depois de dois meses afastado do trabalho devido ao câncer, do qual ainda está em tratamento, mas parece estar se recuperando.

O Palácio de Buckingham anunciou recentemente que ele retomará um ritmo “normal” de viagens ao exterior em 2025.

O monarca parece estar se sentindo “revitalizado” após sua viagem de 11 dias pela Austrália e Samoa, sua primeira grande viagem desde o câncer.

“Muitos partidários da monarquia britânica temiam que ele fosse um rei polêmico, que teria de se afastar em favor de seu filho mais popular. Na prática, ele se adaptou bem ao papel desempenhado por sua mãe, Elizabeth II”, disse à AFP Mark Garnett, professor de ciências políticas da Universidade de Lancaster.

“Em meio à recente turbulência política, ele atuou como uma fonte de estabilidade e demonstrou uma genuína devoção ao serviço público, apesar de sua grave doença. As pesquisas de opinião mostram que ele tem o apoio de uma clara maioria de britânicos, muito melhor do que qualquer outro político”, acrescenta Garnett.

Embora Charles III tenha seu filho mais velho, William, 42 anos, por perto, ele viu seu filho mais novo, Harry, 40 anos, se afastar depois de se mudar para os Estados Unidos há quatro anos.

O rei está comemorando seu aniversário com um governo diferente daquele que começou em 2024, após uma eleição trabalhista em 4 de julho, depois de quatorze anos de governo conservador.

Para coroar um ano difícil, surgiram críticas recentes sobre a falta de transparência em relação à sua riqueza e renda, depois que reportagens da imprensa revelaram que ele e seu filho William recebem dinheiro de órgãos públicos e são isentos de certos impostos.

Até agora, os detalhes das posses e dos contratos, como arrendamentos, celebrados pelo próprio Ducado de Lancaster do soberano e pelo Ducado da Cornualha do príncipe herdeiro não eram conhecidos.

Mas, de acordo com investigações da imprensa, os dois ducados obtiveram milhões de libras com arrendamentos de terras para o sistema de saúde pública, em crise após anos de subfinanciamento, para outros ministérios ou para instituições de caridade.