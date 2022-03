Reflexo de fração de segundos salva uma criança de atropelamento fatal

Um vídeo gravado em uma comunidade do Vietnã flagrou uma cena de tirar o fôlego. As imagens captadas por câmeras de segurança mostram uma via movimentada por onde passam carros e motos e, de um das transversais, surge de repente uma criança que aparenta ter, no máximo uns três anos. Ela corre para a pista como quem pretende alcançar o outro lado enquanto um caminhão de uma empresa de logística avança na direção dela. Para quem assiste a cena a tragédia é inevitável.

O acidente foi evitado graças à reação rápida do feirante que observava a cena (Reprodução / YouTube)

Mas, como por milagre, um feirante cuja barraca fica na margem da rodovia, percebe a presença da criança no meio da via e tem um reflexo surpreendente. Por uma fração de centésimos, antes que ela alcance a pista por onde vem a carreta, ele consegue puxá-la pela gola da camisa e agarrá-la, quase ao mesmo tempo em que o motorista do veículo faz uma freada brusca na tentativa de impedir a tragédia. Felizmente, o condutor vinha em uma velocidade mediana, pois, do contrário, o feirante e o menino poderiam ter sido atingidos.

É possível ouvir algumas pessoas que também acompanham a cena gritando ao ver a criança correndo na pista. Por sorte nada aconteceu. Fica apenas - e mais uma vez - o reforço para que pais e responsáveis mantenham cuidado redobrado com as crianças, especialmente quando estiverem próximo de locais por onde circulam veículos.