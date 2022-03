Tragédia: criança de nove anos morre em acidente no sudoeste do Pará

Uma criança de nove anos morreu em um acidente no sudoeste do Pará, na quinta-feira (3). O acidente ocorreu na Rodovia Transamazônica, entre os municípios de Brasil Novo e Medicilândia.

De acordo com as primeiras informações, a caminhonete era conduzida por uma professora. O veículo capotou e parou dentro de uma lagoa, que fica às margens da rodovia, na altura do km 75 da BR-230. As informações são do portal A Voz do Xingu. Tudo indica que o veículo derrapou na pista molhada.

No momento, um outro veículo de passeio, que vinha no sentido contrário, também acabou caindo na lagoa. No veículo conduzido pela professora, estavam também suas duas filhas. A filha mais velha da professora conseguiu se salvar. Mas a outra, de 9 anos, ficou presa no veículo, que ficou parcialmente inundado, e morreu afogada. Populares ainda tentaram socorrer, mas a criança já estava sem vida.