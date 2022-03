Reatores da usina nuclear de Zaporizhzhia devem ser desligados, diz secretária de Energia dos EUA

A secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm, informou nesta sexta-feira (4) que os reatores da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, "estão protegidos por estruturas de contenção robustas e estão sendo desligados com segurança".

De acordo com o G1, Granholm disse em um rede social que falou com o ministro da Energia da Ucrânia sobre a situação da central atômica, onde um incêndio ocorreu durante os combates entre as forças russas e ucranianas. "Não vimos leituras elevadas de radiação perto da instalação", afirmou.

Maior da Europa

Zaporizhzhia é a maior usina nuclear não apenas na Ucrânia, mas também na Europa. Está situada na zona de estepe da Ucrânia, na margem do reservatório de água Kakhovka.

Suas quatro primeiro unidades geradoras foram colocadas em operação no período de 1984 a 1987, segundo informações da estatal ucraniana EnergoAtom. A unidade 5 foi inaugurada em 1989 e a unidade 6 em 1995 (portanto, somente esta última já após o fim da União Soviética)

Segundo dados de 2010, ela representava cerca de um quinto da produção média anual de eletricidade na Ucrânia e quase metade da eletricidade gerada nas centrais nucleares do país.