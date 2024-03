Rato 'ataca' jornalistas e causa pânico durante coletiva de imprensa; vídeo

Um rato roubou a cena na coletiva de imprensa concedida pelo Ministro do Governo de Buenos Aires, Jorge Macri, nesta quinta-feira (29). Na gravação feita pela emissora argentina "Toda Notícia", é possível ver o animal surgindo no meio da rua, causando pânico nos jornalistas e constrangimento no político.

VEJA MAIS

O momento inusitado viralizou nas redes sociais com a publicação do momento ao vivo em que político falava sobre uma ação para desfazer uma feira ilegal, quando nota o tumulto e logo vira para as câmeras. Confira!

O rato começa a pular entre as pessoas até ser chutado por um homem. Depois, dois cachorros aparecem e espantam o animal. “Que situação, pessoal. Que confusão”, diz a apresentadora. Logo em seguida, Jorge Macri segue a entrevista normalmente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)