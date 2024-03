Mulher arremessa gata pela janela do carro e foge; animal estava com ela há 5 anos

Na última quarta-feira (28), uma mulher de 46 anos prestou depoimento à Polícia Civil de São Paulo, após ter sido flagrada arremessando um gato pela janela do carro, na região de Sumaré, no oeste da capital paulista, no dia 22 de fevereiro. Nas imagens, que circularam nas redes sociais, a mulher para um carro preto próximo a uma calçada, pega uma gata que estava no veículo e a arremessa pela janela. O animal não conseguiu cair de pé e ficou alguns segundos caído no chão. Em seguida, a mulher acelera o carro e foge. Ela pode ser presa por abandono e maus-tratos. Veja!

VEJA MAIS

Após comparecer na Delegacia do Meio Ambiente, a mulher disse que “não estava com a cabeça boa” e que se arrependeu. Segundo a suspeita, identificada apenas como Luciene, ela retornou ao local para procurar a gata e alegou que já havia levado o animal para uma ONG, mas o local estava fechado. “Eu me senti pressionada, precisava chegar ao trabalho no horário, não podia atrasar e fiz essa besteira”, afirmou.

Além disso, ela contou que não tinha como ficar com a gata, pois os seus filhos sofrem de asma e alergia, no entanto, as investigações apontam que tais informações não procedem, uma vez que ela estava com o pet há cinco anos. "Como que essa situação perdurou?", disse João Blazi, investigador do caso.

O delegado afirmou que, mesmo com a suposta condição dos filhos, “nada justifica a forma como ela fez”. "Ela jogou com certa força, deixou [a gata] com guia, foi uma coisa bem impactante”, afirmou Blazi.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões