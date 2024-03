Cena de coala macho abraçado a fêmea falecida causa comoção nas redes sociais

A equipe de resgate animal "Koala Rescue" da Australia, registrou uma cena rara na última semana: um coala macho abraçado ao corpo de uma fêmea falecida.

Nas redes sociais, a equipe relata que recebeu um chamado de civis que encontraram dois coalas no chão, próximos a uma árvore. Ao chegarem no local, perceberam que a fêmea adulta já havia morrido, mas que o macho permanecia próximo ao corpo.

Segundo a publicação, os socorristas disseram que é sempre devastador participar de um resgate envolvendo um coala falecido, mas foi ainda mais doloroso testemunhar o macho realmente segurando e abraçando a fêmea falecida. " Esse tipo de comportamento é raramente testemunhado por nossos socorristas, mas confirma a natureza empática e carinhosa dos coalas”, diz o texto.

A instituição informou que após o resgate dos animais, a equipe confirmou a integridade física do macho e o liberou nas proximidades. Também aproveitou a oportunidade para agradecer as pessoas que fizeram o pedido de resgate.

“Elas têm visto e cuidado de ambos os coalas por algum tempo, com os animais passando por sua propriedade. Sem pessoas preocupadas como elas, a Koala Rescue não seria capaz de funcionar. Somos eternamente gratos pela gentileza e esforço que elas dedicam ao cuidar de nossos coalas”, diz a publicação.

A Koala Rescue é uma instituição voluntária situada em Adelaide, no sul da Austrália, que fica disponível 24 horas, todos os dias, para o resgate de coalas. Ainda empenham um papel importante na conscientização e preservação dos marsupiais.