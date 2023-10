Quinto voo da FAB chega ao Brasil com 215 brasileiros e 16 animais da operação Voltando em Paz

Na madrugada deste domingo, por volta de 1h45 no horário de Brasília, o quinto vôo da Força Aérea Brasileira (FAB) destinado à operação Voltando em Paz concluiu sua missão de repatriação de brasileiros em Israel, aterrissando no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. A aeronave, um KC-30 (Airbus A330 200) saiu de Tel Aviv, capital israelense, às 17h55 de sábado (14). Nessa operação, 215 cidadãos brasileiros e 16 animais de estimação foram trazidos de volta ao país. Esse esforço humanitário elevou o número total de resgatados para 916.

Enquanto isso, o governo brasileiro está em negociações ativas para a repatriação de seus cidadãos que se encontram na Faixa de Gaza, através da fronteira com o Egito. A aeronave designada para essa missão permanece em Roma, na Itália, aguardando a autorização e logística necessárias para sua próxima fase de resgate.