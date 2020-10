Quem você é em uma relação: solista, escorregadio, controlador?

A psicóloga Karen Nimmo, da Nova Zelândia, revelou os principais "arquétipos de relacionamento", os tipos psicológicos que determinam a maneira como as pessoas atuam na relação.

Ela explicou em um artigo para a Medium que ela havia chegado aos oito arquétipos após anos de pesquisa. “Nossos estilos - ou arquétipos - são uma mistura de nossa biologia, temperamento, história emocional, experiências e o feedback que o mundo nos trouxe.”

A especialista explica que as pessoas não podem ser rotuladas de forma absoluta, e que mesmo que um tipo domine, podemos nos comportar em outra “categoria”.

Para ela, entender qual arquétipo descreve melhor seu estilo de relacionamento pode ajudar a explicar por que você cai em certos padrões de comportamento quando está romanticamente envolvido. É igualmente importante compreender o arquétipo de relacionamento do seu parceiro pelo mesmo motivo.

O escorregadio

Os escorregadios são pessoas que lutam contra o compromisso, a ponto de ficarem “um pé fora” de qualquer relacionamento e evitarem se entregar 100% ao parceiro.

Essas pessoas podem precisar de garantias extras, porque geralmente sofreram decepções em relacionamentos anteriores. Elas também podem nunca estar dispostas a se comprometer “para sempre” e só serão capazes de estabelecer um relacionamento de longo prazo se a “porta ficar aberta”.

O abnegado

Bondosas, amam colocar seus entes queridos - sejam eles parceiros ou filhos - antes de si mesmas, a ponto de sacrificarem as próprias necessidades ou sonhos se isso significar fazer os outros felizes.

Se você gosta de agradar, é importante passar a priorizar a si mesmo também, pois, do contrário, poderá se sentir exausto ou ressentido depois de tentar agradar demais e achar que não é retribuído. Se seu parceiro é um abnegado, você não deve tirar vantagem de sua natureza generosa e deve apoiá-lo em sua jornada em direção à autocompaixão.

O controlador

Como o nome pode sugerir, um controlador é alguém que gosta de estar no comando - controlar a situação - e sempre quer se colocar em primeiro lugar. No entanto, eles também podem correr o risco de manipular ou controlar as decisões de seus parceiros.

Controlar o comportamento deve ser um sinal amarelo e você deve questionar seriamente um relacionamento de longo prazo, segundo a psicóloga.

O preocupado

Como o nome sugere, os preocupados podem se distrair com o que aconteceu no passado ou pensar sobre o que pode acontecer no futuro. A incerteza é o pior inimigo. No entanto, apesar disso, eles podem ser “surpreendentemente sólidos em uma crise porque funcionam bem quando ocupados”, explica Karen.

Se a pessoas com que você se relaciona for assim, ela precisará de segurança. Essas pessoas provavelmente também assumirão o papel de planejadores em seu relacionamento, então talvez você precise dar um passo para trás e deixar que isso aconteça. Pode exigir paciência para deixá-las assumir o controle, mas lembre-se de que eles estão fazendo isso para o seu próprio bem-estar.

A âncora

Emocionalmente maduras e estabelecidas, as âncoras são “parceiros valiosos”. Eles são abertos à discussão e independentes sem serem frios, além de poderem ver o outro lado da discussão. Quase tudo é positivo nesse tipo de personalidade, mas é preciso ficar atento aos exageros.

O solistas

Há uma palavra para descrever o solista e essa palavra é “independência”. Os solistas precisam de bastante tempo sozinhos e de ter amigos, hobbies e atividades fora do relacionamento.

Se você é uma pessoa solista e seu parceiro não compartilha os mesmos valores, pode ser necessário colocar as necessidades dele acima das suas e torná-las uma prioridade. Se você estiver em um relacionamento com um(a) solista, talvez seja necessário insistir em mais tempo juntos.

A rocha

Se você já foi descrito como uma “rocha” pela pessoa com que se relaciona, então você deve ser estável e confiável, você é capaz de fazer limonada quando a vida lhe dá limões.

O outro lado de ser tão imperturbável é que os “apoiadores” às vezes têm dificuldade para expressar a preocupação e a ansiedade que borbulham sob a superfície. Se você é uma rocha, então trabalhe no desenvolvimento desse outro lado. Se você está em um relacionamento com uma rocha, dedique algum tempo para ajudá-lo a acessar essa outra parte.

O camaleão

Os camaleões têm um comportamento menos fixo do que outros arquétipos, e mudam as opiniões e comportamento com base em nos sentimentos.

Ter um parceiro tão mutável é difícil, porque você nunca sabe o que vai conseguir ou o que pode afetar o humor. "Prossiga com cuidado", avisa Karen.