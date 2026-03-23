Quem era dono do OnlyFans que morreu? Veja fortuna do empresário

O empresário Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans e controlador da Fenix International, morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos. A informação foi confirmada pela empresa, que informou que ele enfrentava um câncer. A família pediu privacidade.

Discreto e com poucas aparições públicas, Radvinsky nasceu em Odesa, na Ucrânia, e se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Ele vivia na Flórida e construiu carreira no setor de tecnologia, mantendo perfil reservado ao longo dos anos. O empresário assumiu o controle do OnlyFans em 2018, dois anos após a criação da plataforma, e foi o responsável por impulsionar o crescimento global do serviço.

VEJA MAIS

Como o dono do OnlyFans construiu a fortuna

Sob a gestão de Radvinsky, o OnlyFans se consolidou como um dos principais modelos de monetização direta entre criadores e assinantes. A plataforma permite a cobrança por conteúdos variados, incluindo cursos, produções artísticas e material adulto — segmento que impulsionou a expansão do negócio a partir de 2020.

O crescimento foi intensificado durante a pandemia, quando o modelo de assinaturas ganhou força e o site passou a hospedar conteúdos restritos em outras redes. Antes de morrer, o empresário negociava a venda de uma participação da empresa, segundo informações da Bloomberg.

Patrimônio bilionário de empresário do OnlyFans

Os números divulgados pela própria plataforma ajudam a dimensionar o patrimônio acumulado por Radvinsky ao longo dos anos:

US$ 701 milhões em dividendos recebidos apenas em 2024

em dividendos recebidos apenas em 2024 US$ 1,9 milhão por dia em rendimentos recentes

em rendimentos recentes US$ 1,8 bilhão acumulados em dividendos entre 2021 e início de 2025

acumulados em dividendos entre 2021 e início de 2025 US$ 1,4 bilhão de receita da plataforma em 2024

de receita da plataforma em 2024 US$ 7,2 bilhões gastos por usuários no último ano

Segundo a Forbes, a fortuna do empresário era estimada em cerca de US$ 4,7 bilhões, colocando-o entre os mais ricos do mundo.

Trajetória e vida discreta

A trajetória de Radvinsky no setor digital começou ainda nos anos 1990, quando fundou a empresa Cybertania enquanto estudava na Northwestern University. O início foi marcado por atuação em serviços de links na internet. Além dos negócios, ele também mantinha iniciativas filantrópicas.

De acordo com a BBC, o empresário doou mais de US$ 1,3 milhão em criptomoedas para a Ucrânia após a invasão russa em 2022. Entusiasta da aviação, Radvinsky acumulava cerca de 95 horas de voo em helicópteros e se descrevia como aspirante a piloto.