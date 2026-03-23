Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Quem era dono do OnlyFans que morreu? Veja fortuna do empresário

Leonid Radvinsky, controlador da plataforma, morreu aos 43 anos; fortuna é estimada em bilhões e levanta dúvidas sobre sucessão

Hannah Franco
fonte

Dono do OnlyFans morre aos 43 anos; veja patrimônio (Divulgação)

O empresário Leonid Radvinsky, dono do OnlyFans e controlador da Fenix International, morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos. A informação foi confirmada pela empresa, que informou que ele enfrentava um câncer. A família pediu privacidade.

Discreto e com poucas aparições públicas, Radvinsky nasceu em Odesa, na Ucrânia, e se mudou ainda criança para os Estados Unidos. Ele vivia na Flórida e construiu carreira no setor de tecnologia, mantendo perfil reservado ao longo dos anos. O empresário assumiu o controle do OnlyFans em 2018, dois anos após a criação da plataforma, e foi o responsável por impulsionar o crescimento global do serviço.

VEJA MAIS

image Leonid Radvinsky, bilionário dono do OnlyFans, morre aos 43 anos
Fundado em 2016, o OnlyFans ficou conhecido por hospedar conteúdos que não são permitidos na maioria das redes sociais tradicionais

image Atriz de ‘Harry Potter’ comemora um ano no OnlyFans com implante de silicone
Nos últimos anos, a atriz tem se dedicado a diferentes projetos criativos, incluindo trabalhos na internet e produções independentes

Como o dono do OnlyFans construiu a fortuna

Sob a gestão de Radvinsky, o OnlyFans se consolidou como um dos principais modelos de monetização direta entre criadores e assinantes. A plataforma permite a cobrança por conteúdos variados, incluindo cursos, produções artísticas e material adulto — segmento que impulsionou a expansão do negócio a partir de 2020.

O crescimento foi intensificado durante a pandemia, quando o modelo de assinaturas ganhou força e o site passou a hospedar conteúdos restritos em outras redes. Antes de morrer, o empresário negociava a venda de uma participação da empresa, segundo informações da Bloomberg.

Patrimônio bilionário de empresário do OnlyFans

Os números divulgados pela própria plataforma ajudam a dimensionar o patrimônio acumulado por Radvinsky ao longo dos anos:

  • US$ 701 milhões em dividendos recebidos apenas em 2024
  • US$ 1,9 milhão por dia em rendimentos recentes
  • US$ 1,8 bilhão acumulados em dividendos entre 2021 e início de 2025
  • US$ 1,4 bilhão de receita da plataforma em 2024
  • US$ 7,2 bilhões gastos por usuários no último ano

Segundo a Forbes, a fortuna do empresário era estimada em cerca de US$ 4,7 bilhões, colocando-o entre os mais ricos do mundo.

Trajetória e vida discreta

A trajetória de Radvinsky no setor digital começou ainda nos anos 1990, quando fundou a empresa Cybertania enquanto estudava na Northwestern University. O início foi marcado por atuação em serviços de links na internet. Além dos negócios, ele também mantinha iniciativas filantrópicas.

De acordo com a BBC, o empresário doou mais de US$ 1,3 milhão em criptomoedas para a Ucrânia após a invasão russa em 2022. Entusiasta da aviação, Radvinsky acumulava cerca de 95 horas de voo em helicópteros e se descrevia como aspirante a piloto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ONLYFANS

Leonid Radvinsky

FORTUNA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

TRAGÉDIA

Avião militar com 125 pessoas cai na Colômbia e deixa 48 feridos

Aeronave modelo Hércules C-130 decolava de Puerto Leguízamo com tropas quando caiu; agência Reuters relata 71 resgatados com vida no local

23.03.26 14h29

Lionel Jospin, criador da 'esquerda plural' e ex-primeiro-ministro francês, morre aos 88 anos

23.03.26 11h12

MUNDO

Trump diz que acordo com Irã pode ser fechado em 5 dias ou menos

Presidente estadunidense afirmou que as negociações sobre um acordo com Teerã ocorreram na noite de domingo (22)

23.03.26 11h08

24º dia de guerra tem anúncio de trégua nas ameaças entre Irã e EUA e queda no petróleo

23.03.26 10h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

CONDENAÇÃO

Babá é condenada pela justiça após abusar de criança e deixá-la durante 21 horas sem comida em casa

A jovem era considerada uma pessoa de confiança pela família

16.03.26 12h00

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

MUNDO

Porta-aviões dos EUA, utilizado na guerra contra Irã, terá que passar por manutenção em porto

O Gerald R. Ford é o porta-aviões mais novo dos EUA e o maior do mundo

17.03.26 19h17

MISTÉRIO

Atriz é encontrada morta após sair para encontrar amiga do ensino médio; entenda o caso

Magdalena Majtyka ficou desaparecida durante três dias e foi encontrada em uma floresta

12.03.26 14h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda