Leonid Radvinsky, bilionário dono do OnlyFans, morre aos 43 anos

O bilionário ucraniano-americano Leonid Radvinsky, proprietário da plataforma OnlyFans, morreu nesta segunda-feira (23), aos 43 anos. A informação foi confirmada pela própria empresa à Bloomberg.

Nascido em 1982 em Odessa, na Ucrânia, então parte da União Soviética, Radvinsky mudou-se com a família para os Estados Unidos ainda criança. Ele assumiu o controle majoritário do OnlyFans em 2018, tornando-se o principal responsável pelo crescimento da plataforma.

Fundado em 2016, o OnlyFans ficou conhecido por hospedar conteúdos que não são permitidos na maioria das redes sociais tradicionais. Durante a pandemia, a plataforma experimentou uma expansão acelerada, tornando-se referência mundial nesse segmento.

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Segundo a Bloomberg, Radvinsky estava em negociações para vender uma parte da empresa, mas as tratativas ainda estavam no início.

Discreto e avesso a entrevistas, Radvinsky residia na Flórida, nos Estados Unidos, e acumulava uma fortuna estimada em US$ 4,7 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários da Forbes de 2025, ocupando a 870ª posição entre os mais ricos do mundo.

Em comunicado, a empresa afirmou:

“Estamos profundamente tristes em anunciar a morte de Leo Radvinsky. Leo faleceu em paz após uma longa batalha contra o câncer. A família pede privacidade neste momento difícil.”

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)