O Liberal chevron right Variedades chevron right

Candidata a vereadora com perfil no OnlyFans vira alvo de polêmica

Íris Ascensão, de 28 anos, rebate críticas após imagens íntimas circularem sem autorização em grupos e redes sociais

Jennifer Feitosa
fonte

Íris Ascensão se defendeu de críticas por perfil de conteúdo sensual (Instagram @irisascensao13)

A candidata à Câmara, Íris Ascensão, de 28 anos, virou alvo de polêmica após a revelação de que mantém uma conta ativa na plataforma OnlyFans. O caso ganhou repercussão em redes sociais e grupos de WhatsApp, onde imagens suas foram compartilhadas sem autorização.

O episódio surge em meio às eleições municipais de 2025, em Chamusca, vila no Distrito de Santarém, em Portugal, e gerou repercussão dentro e fora do partido Chega, que já enfrentava outros debates recentes. A circulação do conteúdo levantou questionamentos sobre a participação da candidata na corrida eleitoral.

Íris Ascensão responde às críticas

Em entrevista ao jornal Correio da Manhã (CM), Íris negou qualquer irregularidade e defendeu sua atividade na plataforma. "Não estou a cometer nenhum crime. Atacar por essa via é golpe baixo", afirmou.

A candidata destacou ainda que muitos comentários negativos vêm de pessoas que não a conhecem pessoalmente e classificou parte das críticas como julgamentos superficiais e sem fundamento.

Polêmica deve marcar eleições

O caso promete ter impacto na disputa política local. Íris Ascensão concorre ao cargo de sexta vereadora pelo Chega e disse ao CM que a venda de "fotografias atrevidas" não a impede de ter aspirações políticas.

Nascida em Chouto, no município da Chamusca, a candidata também atua no setor ferroviário, no departamento de qualidade, além de sua participação no partido.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

