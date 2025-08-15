Qual o santo do dia de hoje, 15 de agosto? Veja a oração de São Tarcísio

No dia 15 de agosto, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de São Tarcísio, um dos mártires mais jovens da história da fé cristã. Conhecido por sua profunda devoção à Eucaristia, Tarcísio foi morto ao proteger o Santíssimo Sacramento durante as perseguições aos cristãos no século III. Sua coragem e fidelidade o tornaram padroeiro dos coroinhas, acólitos e cerimoniários, sendo um exemplo de serviço, fé e amor à Igreja.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 15 de agosto?

O santo celebrado nesta quinta-feira, 15 de agosto, é São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas, acólitos e cerimoniários. Ele é lembrado por seu amor à Eucaristia e pelo sacrifício que fez para protegê-la. Ainda criança, São Tarcísio mostrou maturidade e coragem ao enfrentar uma multidão que tentou profanar as hóstias consagradas que ele carregava para os cristãos presos. Sua fidelidade ao Sacramento o transformou em um símbolo de entrega e santidade para todos os que servem no altar.

Qual a oração de São Tarcísio?

Senhor Deus de bondade,

olhai pelos nossos jovens e abençoai-os com a luz do seu amor.

Que, pela intercessão de São Tarcísio,

sejam conduzidos pelos caminhos da bondade e da justiça

e se esforcem em realizar a Tua vontade.

Dá-nos, Senhor, a mesma coragem e fé que Tarcísio teve,

para que possamos sempre Te amar e servir com dedicação.

Por Cristo Nosso Senhor. Amém.

Quem foi São Tarcísio?

São Tarcísio viveu em Roma no século III, durante o governo do imperador Valeriano, época marcada por intensas perseguições aos cristãos. Muito jovem, com apenas 12 anos, ele atuava como acólito, servindo ao Papa Sisto II. Em meio às perseguições, muitos cristãos estavam presos e ansiavam por receber a Eucaristia. Foi então que Tarcísio se ofereceu para levar o Santíssimo Sacramento aos encarcerados, convencido de que poderia cumprir a missão com discrição e fé.

Durante o caminho, foi abordado por pagãos que desconfiaram de que ele levava algo sagrado. Recusando-se a entregar as hóstias consagradas, Tarcísio foi brutalmente apedrejado até a morte. Após sua morte, não encontraram o Sacramento com ele — muitos acreditam que o próprio Cristo o escondeu de forma milagrosa. Seu corpo foi recolhido por um soldado cristão e sepultado nas catacumbas de São Calixto. Hoje, seus restos mortais repousam na Basílica de São Silvestre, em Roma.