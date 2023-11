Quadro de saúde do Papa Francisco apresenta melhora, informa Vaticano

O Vaticano informou, nesta quarta-feira (29), que o quadro de saúde do Papa Francisco está estável e ele está sem febre. Porém, o pontífice segue em tratamento contra uma inflamação pulmonar associada a dificuldades respiratórias. Devido aos problemas de saúde, a autoridade religiosa cancelou a viagem que faria aos Emirados Árabes Unidos para participar da Cúpula do Clima da ONU (COP-28), em Dubai.

De acordo com informações da agência Reuters, o Papa Francisco, 86 anos, falou pouco e parecia estar ofegante durante sua audiência semanal, realizada no início do dia no Vaticano. Ele continua em tratamento com uso de antibióticos para curar a infecção.

Segundo informações divulgadas pelo Vaticano em 2013, ainda na juventude o Papa precisou retirar parte de um pulmão, por conta de uma doença respiratória.

"Jorge Mario Bergoglio [nome do atual pontífice] teve três dias terríveis, ficou entre a vida e a morte quando tinha 21 anos. Tinha muita febre, ficava abraçado à sua mãe e dizia: 'O que está acontecendo comigo?' Os médicos estavam desconcertados e não sabiam o que responder", descreveu a jornalista Francesca Ambrogetti sobre o estado do jovem futuro Papa Francisco em seu livro "El Jesuíta" ("O Jesuíta").

"O diagnóstico indicou uma pneumonia grave e que ele tinha três cistos no pulmão. A doença foi controlada e, depois de um tempo, Bergoglio foi submetido a uma cirurgia para remover a parte superior do pulmão direito", explicou a jornalista no terceiro capítulo da obra."

Histórico de saúde recente

Em março deste ano, o pontífice ficou hospitalizado durante três dias na Policlínica Gemelli, na região oeste de Roma, na Itália, para tratar uma bronquite aguda. Pouco tempo depois, em junho de 2023, o Vaticano informou que Francisco passou por uma cirurgia abdominal de três horas sob anestesia geral e que não houve complicações.

O Papa Francisco tem o auxílio de um assistente pessoal de saúde, uma enfermeira, que o acompanha de forma permanente, desde 2022. O líder da igreja católica passou a utilizar a cadeira de rodas no ano passado, por conta das dores que sentia no joelho direito.

Há dois anos, Francisco ficou internado durante 10 dias no hospital Gemelli para uma operação de cólon. O procedimento deixou algumas sequelas e o papa decidiu descartar uma cirurgia no joelho. O pontífice teve ainda que renunciar às cerimónias oficiais em algumas ocasiões, devido a uma dor ciática crônica que o obriga a mancar.

Em entrevista recente ao médico e jornalista argentino Nelson Castro, Francisco contou que, quando ainda morava na Argentina, tratou dores nas costas com acupuntura chinesa, que sofria de cálculos na vesícula biliar e que, em 2004, teve um problema cardíaco temporário devido a um ligeiro estreitamento de uma artéria.

