Putin promete apoio e reforço de parceria estratégica com Irã, após encontro com Araghchi

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que Moscou fará "tudo o que estiver ao seu alcance" para atender aos interesses do Irã e de outros países da região, com o objetivo de garantir a paz no Oriente Médio "o mais rápido possível". A declaração foi dada durante reunião com o chanceler iraniano, Abbas Araghchi, nesta segunda-feira, 27, em São Petersburgo, segundo a agência estatal russa RIA Novosti.

Durante o encontro, Putin disse que a Rússia pretende manter e fortalecer sua parceria estratégica com Teerã. "Vemos com que coragem e heroísmo o povo iraniano luta por sua independência, por sua soberania", afirmou o presidente russo, acrescentando, segundo a Interfax, que espera que os iranianos superem "este período de provações" e alcancem a paz.

Segundo a RIA Novosti, Araghchi agradeceu a Putin e à Rússia pelo apoio ao Irã e afirmou que as relações entre os dois países representam uma parceria estratégica que continuará a se fortalecer. Putin também transmitiu seus "melhores votos" ao líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei.

A delegação russa na reunião incluiu o ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, o conselheiro presidencial Yuri Ushakov e o chefe da Diretoria Principal do Estado-Maior das Forças Armadas, Igor Kostyukov. Pela delegação iraniana, participaram ainda o vice-ministro Kazem Gharib-Abadi e o embaixador do Irã em Moscou, Kazem Jalali.