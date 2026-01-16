Putin oferece ajuda à Israel para mediar conversas com Irã

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta sexta-feira, 16, sobre a situação no Oriente Médio e no Irã. Segundo nota divulgada pelo Kremlin, Moscou demonstrou disposição para prosseguir com esforços de mediação e promover um diálogo construtivo envolvendo todos os Estados interessados.

O comunicado do Kremlin acrescentou que Vladimir Putin delineou suas abordagens fundamentais. O objetivo é intensificar os esforços políticos e diplomáticos visando garantir a estabilidade e a segurança na região. Foi acordado manter os contatos em diversos níveis.

Paralelamente, o diretor da agência de espionagem israelense Mossad, David Barnea, chegou aos EUA nesta sexta. Ele se reuniu em Miami com o enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, para conversas sobre o Irã e uma possível ação militar americana, disseram pessoas familiarizadas com o assunto para a Axios.

Israel e a ação contra o Irã

As informações indicam que a viagem de Barnea acontece após um telefonema na quarta-feira (14). A ligação foi entre o presidente americano, Donald Trump, e Netanyahu. Na ocasião, o premiê israelense pediu ao republicano que adiasse a ação militar contra o Irã. A medida daria a Israel mais tempo para se preparar para uma possível retaliação iraniana.

Witkoff é responsável por manter contato direto com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Ainda não está claro se Barnea se encontrará com Trump em Mar-a-Lago no fim de semana.