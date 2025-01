Putin está 'aberto ao diálogo' com Trump para alcançar 'paz duradoura' com a Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou nesta segunda-feira (20) o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, horas antes de sua posse, e disse que está "aberto ao diálogo" sobre a Ucrânia para alcançar uma "paz duradoura", três anos depois de ter lançado o ataque ao país vizinho.

"Também estamos abertos ao diálogo com o novo governo americano sobre o conflito ucraniano", disse Putin em uma reunião com ministros transmitida pela televisão russa. Qualquer acordo deve garantir "uma paz duradoura baseada no respeito pelos interesses legítimos de todas as pessoas", acrescentou.