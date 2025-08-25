Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Putin e Pezeshkian discutem programa nuclear; Irã reafirma não buscar armas nucleares

Estadão Conteúdo

Os governos da Rússia e do Irã informaram que a situação do programa nuclear iraniano foi tema central da conversa telefônica nesta segunda-feira, 25, entre os presidentes Vladimir Putin e Masoud Pezeshkian. Segundo a presidência iraniana, Pezeshkian afirmou que o Irã "nunca buscou, não busca e não buscará construir armas nucleares", enquanto Putin, de acordo com o governo do país persa, destacou que "o direito do Irã ao enriquecimento de urânio é fundamental e definitivo".

De acordo com o Kremlin, os líderes também discutiram questões da agenda bilateral, incluindo áreas de energia e transporte, e Putin informou Pezeshkian sobre os principais resultados do encontro "de alto nível" entre Rússia e Estados Unidos realizado no Alasca.

O comunicado acrescenta que o presidente iraniano expressou apoio aos esforços diplomáticos em andamento, voltados para a resolução pacífica da guerra na Ucrânia e que ambos reafirmaram "a intenção de continuar fortalecendo a cooperação russo-iraniana em diversas áreas e concordaram em se encontrar na próxima cúpula da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) na China".

O presidente iraniano também agradeceu o posicionamento do governo russo em relação ao direito de enriquecimento de urânio pelo Irã e reafirmou que o país atua "com base em seus princípios religiosos e doutrina de defesa".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

IRÃ

PROGRAMA NUCLEAR

RÚSSIA

PRESIDENTES

REUNIÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

venezuela

Treze presos em crise pós-eleitoral na Venezuela são libertados

Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos celebrou o reencontro e a alegria das famílias dos libertados

25.08.25 7h38

'tendenciosas'

Emissoras deveriam ter licenças revogadas por 'cobertura injusta' de conservadores, diz Trump

TV ABC e NBC News foram alvo das declarações do presidente dos EUA

25.08.25 7h33

guerra israel x hamas

Ataque israelense contra hospital em Gaza mata pacientes, funcionários e jornalistas

Quarto andar do Hospital Nasser, localizado na cidade palestina de Khan Younis, foi atingido por dois mísseis

25.08.25 7h33

desentendimento

Governo francês convoca embaixador dos EUA para esclarecimentos

Embaixador, que é pai do gente de Donald Trump, alegou em carta que a França não faz o suficiente para combater a violência antissemita

24.08.25 21h37

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Ameaças

Maduro anuncia mobilização de 4,5 milhões de milicianos ante “ameaças” dos EUA

Líder venezuelano reage a sanções e operações militares dos EUA convocando milícias camponesas e operárias para reforçar a defesa do país

19.08.25 8h58

ALERTA

Peste negra de volta? Caso nos EUA reacende alerta sobre doença que matou milhões na Idade Média

Morador da Califórnia foi diagnosticado com peste bubônica após acampamento; autoridades reforçam que doença ainda circula em áreas rurais e pode ser grave se não tratada

23.08.25 17h15

Mundo

Colômbia sofre ataques terroristas antes de Lula chegar ao país

País sofreu explosões na cidade de Cali e um helicóptero da polícia foi atacado por um drone

21.08.25 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda