Putin diz estar aberto a negociar fim pacífico de guerra, mas vê falta de prontidão da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (19) que Moscou está disposto a avançar em negociações para encerrar a guerra na Ucrânia. Ele avaliou, contudo, que ainda não há prontidão por parte da Ucrânia e do Ocidente. As declarações ocorreram durante sua conferência de imprensa anual em Moscou, focada nos resultados de 2025 e nas previsões para 2026.

Putin enfatizou que é "errado dizer que a Rússia está rejeitando qualquer negociação" sobre o conflito. Ele reiterou a abertura do país ao diálogo, declarando: "Estamos prontos para seguir com negociações para encerrar a guerra na Ucrânia". Segundo o presidente, "a bola está nas mãos do Ocidente e da Ucrânia" para o avanço das conversas.

O líder russo mencionou ter concordado com pedidos para que Moscou fizesse concessões no conflito. Ele não especificou se o aval era para as sugestões de concessões ou para o princípio delas. Putin reforçou que, apesar de alguns sinais, "não vemos a Ucrânia pronta para conversas", embora a Rússia deseje encerrar o conflito pacificamente.

Putin elogia Trump e comenta desafios externos

Ao abordar a atuação dos Estados Unidos, Vladimir Putin elogiou o ex-presidente Donald Trump. O mandatário russo destacou que o republicano "está fazendo esforços para acabar com a guerra na Ucrânia".

Na área energética, Putin reconheceu a dificuldade em lidar com a refinaria sérvia NIS, que é alvo de sanções. Ele também alertou grandes produtores de petróleo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O aviso se referia aos riscos para suas reservas internacionais localizadas na União Europeia (UE), sem fornecer detalhes adicionais.