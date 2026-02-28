PT diz que EUA e Israel atacaram Irã sob 'falsa justificativa' de impedir armas nucleares

O PT criticou o ataque realizado neste sábado, 28, por Estados Unidos e Israel contra o Irã, afirmando que a ação ocorreu sob uma "falsa justificativa" de impedir que o governo iraniano pudesse desenvolver armas nucleares. "Ressaltamos a posição do governo brasileiro e apelamos às partes envolvidas para que respeitem o Direito Internacional, evitem a escalada das tensões e garantam a proteção de civis e da infraestrutura civil", diz o partido, em nota.

A sigla pediu que a comunidade internacional trabalhe de forma "unida e multilateral" para conter o conflito, que pode ter consequências "imprevisíveis".

Mais cedo, neste sábado, o governo brasileiro divulgou uma nota em que condena o ataque de Estados Unidos e Israel contra o Irã e em que defende a negociação entre as partes para evitar a escalada de hostilidades.

Na nota, o Itamaraty pede aos envolvidos que respeitem o direito internacional e "exerçam máxima contenção, de maneira a evitar a escalada de hostilidades e a assegurar a proteção de civis e da infraestrutura civil".