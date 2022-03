Provável ataque da Ucrânia à Rússia: explosões são registradas na cidade de Belgorod

Na manhã desta quarta-feira (30), houve relatos de explosões na cidade de Belgorod, na Rússia, próximo à fronteira com a Ucrânia. O ataque teria sido feito via drone ou míssil balístico de curto alcance. As informações são da SIC Notícias e Portal Notícias ao Minuto.

Imagens da explosão foram amplamente compartilhadas nas redes sociais. De acordo com as primeiras informações, o ataque atingiu um depósito de armas militares russas.

Também nesta manhã, uma zona residencial na cidade ucraniana de Lugansk foi bombardeada e esquipes de resgate tentam retirar pessoas dos escombros dos edifícios danificados, de acordo com o governador local.

Durante as negociações de paz na Turquia, realizadas nesta terça-feira (29), a Rússia prometeu reduzir a atividade militar em Kiev e Chernihiv. Segundo os Estados Unidos, houve a retirada de algumas unidades militares destas cidades, mas o exército ucraniano diz que esta é apenas uma manobra de distração.