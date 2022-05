Proprietário de restaurante bane clientes que humilharam garçonete

Um proprietário de restaurante baniu clientes após humilhar uma garçonete. O caso aconteceu no Restaurante Cora, em Cardiff, no Reino Unido. Um grupo de homens começou a se gabar por ter que quitar o valor de £ 1.350, cerca de R$ 8,5 mil. Para eles, esse seria um valor superior ao salário da funcionária. Um dos homens chegou a tocá-la de forma inapropriada, sem consentimento. As informações são do site Razões para Acreditar.

O dono do estabelecimento, Lee Skeet, tomou conhecimento sobre a situação e decidiu repassar as 1350 libras para a garçonete. Foi a forma que o gestor achou para repará-la pelo transtorno. Depois, pediu para que os clientes deixassem o local, de forma educada. “Eu apreciaria muito se vocês nunca mais voltassem ao meu restaurante”, disse Lee.

Lee lamentou o ocorrido. Disse que fica muito feliz toda vez que recebe novos clientes, mas por vezes acaba presenciando tomar certas atitudes. O valor gasto no restaurante pelo grupo foi inédito, mas não se importou com a quantia. Para o proprietário, vale vetar o grupo de pessoas com ações similares, ainda mais depois de uma humilhação.