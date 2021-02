A Rússia detectou, neste sábado (20), os primeiros casos de gripe aviária H5N8 em humanos. De acordo com informações do UOL, sete trabalhadores de granjas do país foram diagnosticados com a gripe. Esses são os primeiros casos da doença em humanos, segundo a AFP.

De acordo com o governo russo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) já está ciente das infecções.