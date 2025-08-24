Capa Jornal Amazônia
Primeiro-ministro do Canadá reforça apoio à Ucrânia em encontro com Zelensky

Estadão Conteúdo

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, reforçou o apoio à Ucrânia e disse não descartar a presença de tropas canadenses no país como parte de futuras garantias de segurança. Ele visitou Kiev neste domingo, 24, em meio às celebrações do Dia da Independência da Ucrânia.

"O apoio do Canadá à Ucrânia é inabalável. Estamos com vocês a cada passo do caminho, na sua luta para defender sua soberania e realizar seus sonhos para o seu país", disse Carney.

No encontro, Carney reafirmou o compromisso do Canadá com o país, lembrando os US$ 2 bilhões (equivalente a R$ 10,84 bilhões) em assistência militar anunciados na Cúpula do G7 em junho.

Segundo comunicado do governo canadense, parte dos recursos será usada para financiar um pacote de equipamentos da lista de prioridades da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), voltado ao reforço da defesa aérea ucraniana. Os dois líderes também discutiram cooperação em reconstrução, apoio a veteranos de guerra e o retorno de crianças ucranianas deportadas pela Rússia.

Carney destacou ainda a disposição canadense em ampliar a cooperação no setor de recursos naturais da Ucrânia, incluindo gás natural liquefeito. Ambos concordaram em manter contato próximo para avançar nas áreas de parceria.

O primeiro-ministro canadense anunciou também que viajará para a Polônia, Alemanha e Letônia, de 25 a 27 de agosto de 2025.

Mundo
.
