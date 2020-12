Primeira remessa de vacina contra coronavírus chega ao Reino Unido

Já chegou ao Reino Unido a primeira remessa da vacina contra coronavírus dos laboratórios Pfizer e BioNTech. O Reino Unido aprovou, nesta quarta-feira (2), a vacina contra a covid-19 desenvolvida pelas farmacêuticas e anunciou que prevê iniciar a vacinação na semana que vem. Um primeiro lote com 10 milhões de doses será disponibilizado pelo NHS, serviço público de saúde britânico, ainda em 2020. Ao todo, o Reino Unido encomendou 40 milhões de doses - o suficiente para vacinar 20 milhões de pessoas.

A remessa da vacina foi levada para uma central de distribuição em local não revelado, de onde será remetida para centros de vacinação em todas as regiões, informou a rede pública BBC. As vacinas da Pfizer são produzidas na Bélgica e viajaram para o Reino Unido através do Eurotunnel, que liga a ilha ao continente.

O vice-diretor médico da Inglaterra, Jonathan Van-Tam, disse que a primeira rodada de vacinações pode prevenir até 99% das internações e mortes em hospitais da covid-19. Em declarações à BBC, Van-Tam disse que isso seria possível se todos na lista de primeiras prioridades tomassem a vacina e ela for altamente eficaz. Ele disse ser fundamental distribuir a vacina "o mais rápido" e no "maior volume" possível.

Os idosos em casas de repouso e funcionários desses lugares estão no primeiro lugar da lista de prioridades, seguidos por pessoas com mais de 80 anos e funcionários de saúde. Como os hospitais já têm instalações para armazenar a vacina aos -70 °C necessários, as primeiras vacinações provavelmente ocorrerão lá para reduzir o risco de perda de doses.