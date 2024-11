'Previsão' dos Simpsons com 'Kamala Harris' presidente dos EUA deu errado

A série é famosa por suas "previsões" em diversas áreas, principalmente na política norte-americana. Acontece que o desenho nem sempre acerta, como foi o caso das eleições

presidenciais de 2024, nos Estados Unidos.

A "previsão" era de que a candidata democrata à presidência, Kamala Harris, se tornasse a próxima presidente dos EUA, porém isso não se concretizou, já que o candidato republicano, Donald Trump, que venceu as eleições de 2024, conforme anunciado nesta quarta-feira (6/11).

A série de televisão está no ar com 35 temporadas e ao longo da sua história já fez diversas "previsões". Uma delas foi que Harris, de 60 anos, se tornaria a presidente, num episódio que foi ao ar em 2000.

Candidata democrata nas eleições presidenciais dos EUA vestiu mesma roupa que Lisa Simpson, em 2021, na sua posse como Vice-Presidente (Reprodução)

No episódio 17 da 11ª temporada, "Bart to the Future" (Bart no Futuro), Lisa Simpson se torna a primeira mulher eleita presidente dos EUA. Na sua posse, a personagem do desenho veste um conjunto roxo, enquanto Kamala usou a mesma roupa durante a sua posse como vice-presidente em 2021, incluindo o colar de pérolas e brincos, quando ela e Joe Biden venceram Trumpo nas eleições presidenciais de 2020.

Ironicamente, neste episódio de "Os Simpsons", Lisa discursou e disse as seguintes palavras: "Nós herdamos uma grande crise orçamentária do presidente Trump".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)