Veja como políticos do Pará reagiram à vitória de Trump nos Estados Unidos

Políticos do Pará de partidos com diferentes posicionamentos ideológicos reagiram à vitória do ex-presidente Donald Trump , nas eleições dos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (06.11). Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro comemoraram o resultado. Em suas redes sociais, O deputado Federal Joaquim Passarinho (PL), por exemplo, declarou que a vitória do ex-presidente é mais que um resultado eleitoral. "É um recado claro! Um sinal de que o desejo por renovação e protagonismo popular está mais vivo do que nunca. Que esta onda de mudança inspire o Brasil e o nosso caminho para 2026!", escreveu.

Ao Grupo Liberal, Passarinho avaliou que a vitória do Republicano foi histórica, mostrou determinação e coragem. “Diferente de muitos, não acredito que eleições americanas interfiram no Brasil, que tem instituições sólidas e uma Democracia estável. O que afeta positivamente o Pará, é a forma de ver nossa relação com o meio ambiente e não impor restrições à produção na Amazônia” escreveu o deputado.

O deputado federal e ex candidato a prefeitura de Belém, delegado Éder Mauro, também reagiu à eleição de Trump. Em seu perfil no Instagram, o delegado classificou a vitória de Trump como “o maior retorno de todos os tempos” e disse que “2026 é logo ali”.

Outro deputado federal paraense aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Delegado Caveira (PL) publicou uma montagem em que aparece com Bolsonaro e Trump. "A DIREITA VOLTOU AINDA MAIS FORTE! Donald Trump é reeleito 47º presidente dos Estados Unidos. Em 2026, Jair Bolsonaro voltará!", comemorou.

O senador Zequinha Marinho (Podemos) classificou a eleição de Trump como uma vitória dos valores cristãos, da defesa da família e do voto contra o aborto. "Parabéns, Donald Trump. Essa foi a maior volta por cima da história política americana".

Também houve uma reação de políticos da esquerda no Pará. O vereador Fernando Carneiro (PSOL) gravou um vídeo em que classifica a eleição de Trump como "péssima notícia". Para ele, houve derrota eleitoral, mas "mais grave que isso, houve uma derrota política da esquerda". Carneiro avalia que a esquerda "perdeu a conexão com o povo, com a classe trabalhadora e isso se refletiu eleitoralmente, se transformando em uma derrota eleitoral".

A vereadora eleita Vivi Reis (Psol), também se manifestou nas redes sociais. “A vitória de Trump aponta a necessidade de reforçarmos a luta antifascista e o combate à extrema-direita. O medo não pode nortear nossa política. É preciso reafirmar a defesa de justiça socioambiental e de direitos da classe trabalhadora. Só assim vamos fortalecer a democracia", escreveu.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)