Presságio? Peixe do fim do mundo aparece em praia na Austrália; conheça a espécie rara

Um raro exemplar do peixe-remo, também conhecido como "peixe do fim do mundo", foi encontrado encalhado na areia de uma praia na Tasmânia, na Austrália, na última segunda-feira (2). O caso gerou repercussão nas redes sociais e alimentou teorias de que um desastre natural pode estar próximo.

A descoberta foi feita por Sybil Robertson, que passeava com seu cachorro pela Ocean Beach, quando notou um rastro prateado incomum na areia. Ao se aproximar, identificou o animal marinho de corpo alongado. "Eu sabia que era algo estranho. As cores ao redor da cabeça eram fabulosas", disse à emissora ABC News.

VEJA MAIS

Mitologia de espécie rara

O exemplar encontrado tinha cerca de 2,7 metros de comprimento, bem abaixo dos até 17 metros que a espécie pode alcançar, o que faz do regaleco (nome científico) o maior peixe ósseo do mundo. Apesar de sua aparência curiosa e seu tamanho impressionante, o peixe-remo se alimenta basicamente de plâncton e vive em grandes profundidades, tornando-se raro de ser visto.

Peixe-remo, conhecido como 'peixe do fim do mundo', é encontrado em praia da Austrália. (Reprodução/Redes Sociais)

Pesquisadores explicam que esses animais emergem ocasionalmente quando estão doentes ou à beira da morte. "Ocasionalmente, quando estão doentes, aparentemente, nadam até a superfície por razões desconhecidas", disse Neville Barrett, biólogo de peixes e professor associado do Instituto de Estudos Marinhos e Antárticos da Universidade da Tasmânia.

Mesmo com a explicação científica, a aparição do peixe-remo costuma despertar temor em algumas culturas. Na mitologia japonesa, por exemplo, o animal é considerado um presságio de terremotos ou tsunamis. A associação ganhou força após o terremoto e tsunami que atingiram Fukushima, em 2011, precedido por diversos encalhes da espécie.

Peixe raro e ligado a desastres naturais aparece na Austrália e gera alerta. (Reprodução/Catalina Island Marine Institute)