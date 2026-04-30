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Mundo

Presidente dos EUA reposta montagem do Estreito de Ormuz como 'Estreito de Trump'

Publicação ocorre em meio ao aumento das tensões na região

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem compartilhada por Trump no Truth Social (Reprodução / Truth Social / Donald Trump)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, republicou nesta quinta-feira, 30, uma imagem gerada por inteligência artificial em que o Estreito de Ormuz aparece rebatizado como "Estreito de Trump". Na montagem, embarcações cruzam livremente a passagem marítima com bandeiras norte-americanas.

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A publicação ocorre em meio ao aumento das tensões na região. O fluxo de navios pelo Estreito de Ormuz tem diminuído nos últimos dois meses, em razão tanto de restrições impostas pelo Irã quanto de ações dos Estados Unidos, que incluem bloqueio naval a portos iranianos e apreensões de embarcações.

Autoridades iranianas afirmaram nesta semana que uma eventual reabertura plena da rota depende do fim do conflito em curso e de garantias de segurança para a navegação na região.

Do lado americano, segundo o The Wall Street Journal, Trump orientou seus assessores a se prepararem para um bloqueio naval prolongado contra o Irã. De acordo com fontes ouvidas pelo jornal, essa estratégia é considerada menos arriscada do que a retomada de bombardeios ou uma retirada do conflito.

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EUA/IRÃ/GUERRA

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