Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Presidente da Colômbia afirma que processará criminalmente presidente do Equador por calúnia

Estadão Conteúdo

O presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmou neste domingo, 19, que moverá uma ação penal contra o presidente equatoriano Daniel Noboa, depois que este o acusou de ter vínculos com um chefe de facção criminosa, aprofundando a crise diplomática e comercial entre os dois países.

Noboa declarou no sábado, 18, à revista colombiana Semana, sem apresentar provas, que Petro "se reuniu com alguns membros da Revolução Cidadã (movimento de esquerda no Equador) e alguns desses membros da Revolução Cidadã têm vínculos com Fito".

Adolfo Macías, conhecido como "Fito", era o principal líder de uma das maiores organizações criminosas do Equador, Los Choneros, e foi extraditado no ano passado para os Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas e armas.

"Decidi processar criminalmente o presidente Noboa por sua calúnia", escreveu no X o governante colombiano, que um dia antes havia negado conhecer o líder criminoso.

"O próprio Noboa deu a ordem, como deve ser, para que o exército equatoriano, em todo momento, dia e noite, me protegesse em Manta", cidade à qual compareceu em maio do ano passado para a posse de Noboa em seu segundo mandato.

A organização política Revolução Cidadã, liderada pelo ex-presidente equatoriano Rafael Correa (2007-2017), é o maior grupo de oposição a Noboa.

Petro insistiu na acusação de que "a oposição colombiana de Uribe", em alusão ao ex-presidente do país, por "ordem de uma força estrangeira no Equador e na Colômbia", atua para desacreditá-lo. Ele também não apresentou provas de suas afirmações.

A Associated Press solicitou no domingo um posicionamento da chancelaria e da presidência do Equador, mas não recebeu resposta imediata.

Este é mais um dos episódios da disputa entre os dois mandatários, que mergulhou Colômbia e Equador em uma guerra comercial desde janeiro. No início deste ano, Noboa impôs unilateralmente uma tarifa sobre as importações colombianas, alegando falta de controle na fronteira comum.

A Colômbia respondeu também com impostos e a suspensão da venda de energia, enquanto o Equador elevou progressivamente a tarifa de 30% para 50% e, finalmente, para 100%. Esta última passará a valer em maio.

A tensão na relação bilateral também se agravou depois que Petro chamou de "preso político" o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, que cumpre pena de prisão por casos de corrupção e a quem concedeu nacionalidade colombiana.

Noboa rejeitou a classificação que, segundo ele, atenta contra a soberania do país, e convocou para consultas seu embaixador em Bogotá. A Colômbia adotou, posteriormente, a mesma medida.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

COLÔMBIA/PETRO/EQUADOAR/NOBOA/PROCESSO/CALÚNIA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Lula: é de se perguntar aos presidentes para que serve o Conselho de Segurança da Onu

19.04.26 15h52

MUNDO

Blue Origin lança foguete pela 1ª vez com propulsor reutilizado

O foguete com quase 100 metros de altura, decolou de Cabo Canaveral, na Flórida, sudeste dos Estados Unidos

19.04.26 15h41

Presidente da Colômbia afirma que processará criminalmente presidente do Equador por calúnia

19.04.26 15h06

Mundo

Vance vai liderar delegação americana em negociações com Irã após novas ameaças de Trump

Vice-presidente dos Estados Unidos vai ao Pquistão nesta segunda-feira (20), o país atua como mediador desde o início do conflito

19.04.26 14h46

MAIS LIDAS EM MUNDO

POLÊMICA

Após criticar o papa, Trump publica imagem de si mesmo como uma figura semelhante a Jesus

A ilustração mostra Trump com vestes brancas e vermelhas e mãos que emitem luz

13.04.26 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

MUNDO

Hipopótamos de Pablo Escobar serão sacrificados na Colômbia; saiba o motivo

Os animais foram trazidos ilegalmente por Escobar para compor um zoológico particular em uma de suas propriedades.

15.04.26 9h15

FIM DO MUNDO

Previsão de cientistas antecipa data para o fim da vida na Terra; veja quando será!

Ao contrário do que muitos pensam, não será o sol que vai "engolir o planeta", serão outros fatores biológicos que não permitirão mais fontes de vida

16.04.26 17h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda