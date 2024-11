Presas injustamente na Alemanha, brasileiras são impedidas de entrar nos EUA

As brasileiras Kátyna Baía e Jeanne Paolini, presas na Alemanha em 2023 após terem as malas trocadas por uma bagagem com drogas, foram impedidas de embarcar para os Estados Unidos. O casal planejava há seis meses a viagem e descobriu, na última terça-feira (19) durante o embarque, que seus vistos americanos foram cancelados.

As goianas estavam com toda a viagem paga e tinham Nova York como destino. Ao tentarem embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, as duas foram surpreendidas ao com a informação da companhia aérea sobre o cancelamento dos vistos.

“Parece brincadeira. Mais uma vez, estamos pagando o preço da nossa inocência. Sabemos que isso é consequência da falta de segurança no Aeroporto de Guarulhos e da má condução da Justiça alemã em informar as autoridades de outros países”, explicou Kátyna.

Kátyna e Jeanne receberam apenas uma resposta por e-mail acerca do cancelamento. Segundo o casal goiano, para solicitar um novo visto, precisarão agendar uma nova entrevista em Brasília.

Em nota, o Consulado dos Estados Unidos informou que a Lei de Imigração e Nacionalidade (INA) não permite que detalhes sobre casos individuais de vistos sejam compartilhados. Já o Aeroporto Internacional de Guarulhos afirmou que questões relacionadas a embarques são de responsabilidade das companhias aéreas.