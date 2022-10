Prêmio Nobel de Física vai para trio que realizou estudos sobre mecânica quântica

Os cientistas Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, da França, Estados Unidos e Áustria, respectivamente, levaram o Prêmio Nobel de Física por estudos sobre a mecânica quântica, um campo da Física que investiga o comportamento de partículas muito minúsculas como átomos, elétrons e fótons. O anúncio foi feito pela Academia Real das Ciências da Suécia, nesta terça-feira (4). Eles dividirão o prêmio de 10 milhões de coroas suecas (cerca de R$ 4,8 milhões). As informações são do G1 Nacional.

O trio realizou experimentos inovadores usando o chamado entrelaçamento quântico, um fenômeno físico onde duas partículas subatômicas (muito menores que os átomos) se comportam como uma única unidade, até mesmo quando elas estão bastante separadas.

Segundo o comitê do Nobel, as descobertas "lançaram as bases para uma nova era da tecnologia quântica".

Ao longo dos anos, os experimentos realizados por eles demonstraram o potencial tecnológico para investigar e controlar essas partículas que estão nesses estados emaranhados. No futuro, computadores superpoderosos e sistemas de telecomunicações impossíveis de hackear poderão ser criados por causa dessas pesquisas.

Desde 1901, mais de 200 pessoas foram laureadas com o prêmio de Física. A distinção científica só não foi concedida em seis ocasiões: em 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 e 1942. Até 2021, das 218 pessoas agraciadas com o Nobel em Física, apenas 4 eram mulheres.