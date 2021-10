Nobel de Física vai para trabalho que ajuda a entender clima

O norte-americano nascido no Japão Syukuro Manabe, o alemão Klaus Hasselmann e o italiano Giorgio Parisi venceram o Prêmio Nobel de Física 2021 nesta terça-feira (5), pelo trabalho que ajuda a compreender sistemas físicos complexos como a mudança climática da Terra.

Metade do prêmio de 10 milhões de coroas suecas (US$ 1,15 milhão) será dividida em partes iguais para Manabe, que está com 90 anos, e Hasselmann, pela modelagem do clima da Terra e por terem previsto com precisão o aquecimento global.

A outra metade irá para Parisi, por descobrir as "regras escondidas" por trás dos aparentemente aleatórios movimentos de gases ou líquidos.

"Sistemas complexos são caracterizados pela aleatoriedade e desordem e são difíceis de entender", disse a Academia Sueca de Ciências em comunicado. "O prêmio deste ano reconhece novos métodos para descrevê-los e prever seu comportamento de longo prazo."

Manabe está atualmente na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Hasselmann atua no Instituto Max Planck para a Meteorologia, em Hamburgo, na Alemanha, e Parisi na Universidade Sapienza, em Roma.

O prêmio de Física é o segundo Nobel anunciado nesta semana. Ontem, os norte-americanos David Julius e Ardem Patapoutian foram agraciados com o Nobel de Medicina, pela descoberta de receptores de temperatura e toque na pele.

O Prêmio Nobel foi criados pela vontade do inventor da dinamite e empresário sueco Alfred Nobel e é entregue desde 1901, com apenas algumas interrupções, especialmente durante as duas guerras mundiais.

Como ocorreu no ano passado, não haverá banquete para entrega dos prêmios em Estocolmo por causa da pandemia de covid-19. Os laureados receberão suas medalhas e diplomas nos países em que vivem.

Após o anúncio do Nobel de Física, os próximos a serem anunciados serão as de de Química, Literatura, Paz e Economia.

Entre os que já venceram o Nobel de Física estão nomes consagrados, como Albert Einstein e o casal Pierre Curie e Marie Curie.