Prefeito diz que alguns agentes federais começarão a deixar Minneapolis, nos EUA

Estadão Conteúdo

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, anunciou nesta segunda-feira, 26, que alguns agentes federais de imigração em breve deixarão sua cidade, após uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que elogiou a discussão afirmando que "muito progresso está sendo feito".

Frey disse que pediu a Trump, em uma ligação telefônica, para encerrar o aumento da fiscalização de imigração e o republicano concordou que a situação atual não pode continuar.

O prefeito afirmou ainda que alguns agentes começarão a sair na terça-feira, 27. Frey pontuou que continuará pressionando para que outros envolvidos na Operação Metro Surge também partam.

Entre os agentes que devem deixar a cidade está o comandante sênior da Patrulha de Fronteira, Greg Bovino, segundo uma pessoa familiarizada. Trump enviou seu czar da fronteira para Minnesota para comandar grande parte dos esforços de fiscalização de imigração da administração.

Bovino esteve no centro do aumento agressivo da fiscalização da administração em cidades de todo o país. Sua saída marca uma mudança pública significativa na postura da aplicação da lei federal em meio à crescente indignação pelo tiroteio fatal que levou à morte do enfermeiro de UTI, Alex Pretti, de 37 anos, por agentes da Patrulha de Fronteira.

*Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

