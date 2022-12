Prefeito de Nova York contrata exterminador de ratos por U$ 170 mil

A prefeitura de Nova York está contratando por um salário anual entre entre US$ 120 mil e US$ 170 mil (de R$ 625,7 mil a R$ 886,5 mil) para quem decidir exterminar de ratos na cidade americana. As informações são do Extra.

Para se candidatar missão contra os roedores, é necessário ser sedento por sangue, veemência virulenta para vermes e histórico em planejamento urbano, conforme o anúncio publicado pelo gabinete do prefeito.

"O candidato ideal é altamente motivado e um tanto sanguinário, determinado a analisar todas as soluções de vários ângulos, incluindo melhoria da eficiência operacional, coleta de dados, inovação tecnológica, gerenciamento de lixo e abate por atacado", diz o texto.

Eric Adams, o 110º prefeito de Nova York, publicou em sua conta no Twitter, que não há nada mais que ele odeia do que ratos. “Se você tem o impulso, a determinação e o instinto assassino necessários para combater a implacável população de ratos da cidade de Nova York - então o emprego dos seus sonhos o aguarda”, diz o post em tradução livre.

Mais de 20 mil reclamações de rato neste ano

Entre os meses de janeiro a outubro, o departamento de Nova York contabilizou 21.600 reclamações de ratos.