Prefeita de cidade do sul do México é assassinada na sede do governo

Um grupo de homens armados assassinou uma prefeita no sul do México no domingo (15) na sede do governo municipal, informou a polícia estadual de Oaxaca.

O ataque ocorreu na cidade de San Mateo Piñas: quatro pessoas invadiram o gabinete da prefeita Lilia García "e atiraram", segundo a polícia.

Elí García, representante da comunidade de Agua Caliente, também faleceu durante o tiroteio, que deixou dois policiais municipais feridos. "Não pode haver impunidade para este acontecimento", escreveu na rede social X o governador de Oaxaca, Salomón Jara.

A polícia afirmou que os quatro criminosos chegaram ao palácio municipal a bordo de duas motocicletas, ameaçaram os seguranças, entraram no gabinete da prefeita e atiraram, antes de fugir nos mesmos veículos.

Nos últimos anos, dezenas de funcionários públicos foram alvos de ataques do crime organizado no México.

A violência também impactou recentemente a capital, Cidade do México, onde dois colaboradores próximos da prefeita Clara Brugada foram assassinados há um mês em uma via pública.

O México acumula mais de 450.000 homicídios desde 2006, quando o governo lançou uma polêmica operação antidrogas com participação militar.