Ataque de Israel atinge TV estatal do Irã durante transmissão ao vivo

Um bombardeio israelense atingiu o prédio da TV estatal do Irã nesta segunda-feira, 16, interrompendo imediatamente sua transmissão ao vivo.

A explosão ocorreu enquanto uma apresentadora transmitia ao vivo na televisão criticando Israel, antes de ser vista saindo da transmissão, informou a mídia iraniana, que compartilhou um vídeo do ataque.

O ataque ocorreu pouco depois de o Exército de Israel alertar a população iraniana para se retirar do distrito 3 da capital iraniana, diante da iminência de ataques a alvos militares.

Mais cedo, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, prometeu atacar a máquina de propaganda do regime iraniano.

Segundo a agência estatal de notícias Irna, a programação foi interrompida e reestabelecida pouco depois do ataque.

O alerta para deixar o distrito 3 de Teerã foi emitido no quarto dia do conflito, quando o Exército israelense alegou ter alcançado superioridade aérea sobre a capital iraniana e poder sobrevoar a cidade sem enfrentar grandes ameaças.

"Neste momento, podemos dizer que alcançamos a superioridade aérea total sobre os céus de Teerã", disse o porta-voz militar, Brigadeiro General Effie Defrin. Os militares afirmaram ter destruído mais de 120 lançadores de mísseis terra-terra no centro do Irã, um terço do total iraniano.

Ele também disse que caças atingiram 10 centros de comando em Teerã pertencentes à Força Quds, um braço de elite da Guarda Revolucionária que conduz operações militares e de inteligência fora do Irã.

Os ataques israelenses "representam um golpe profundo e abrangente à ameaça iraniana", disse Defrin.

Do lado iraniano, o regime lançou mais de 100 mísseis contra Israel. Um míssil caiu perto do consulado americano em Tel-Aviv. Ninguém ficou ferido.

Israel disse que até agora 24 pessoas foram mortas e mais de 500 ficaram feridas nos ataques balísticos iranianos.

(Com agências internacionais)