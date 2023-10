Portugal encerra isenção fiscal para estrangeiros não residentes a partir de 2024

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou nesta terça-feira (3), em uma entrevista à CNN Portugal, que o país encerrará a taxa especial de impostos para estrangeiros que não são residentes habituais em Portugal, a partir de 2024.

António Costa explicou sua decisão afirmando que manter essa medida seria perpetuar uma injustiça fiscal e também contribuir para o aumento do mercado imobiliário no país.

A medida encerra a redução do Imposto sobre Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS) que vigorava por dez anos para novos residentes estrangeiros em Portugal. Além disso, no início deste ano, o governo português já havia encerrado o programa Vistos Gold, que facilitava a obtenção de vistos para estrangeiros que compravam imóveis no país.