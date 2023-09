Supermercado dos EUA vende brigadeiro como 'doce de Portugal' e brasileiros reagem

A rede de supermercados dos Estados Unidos Trader Joe’s colocou brigadeiros à venda, por tempo limitado, mas o anúncio do produto tem gerado revolta entre brasileiros porque a embalagem indica que os doces são de origem portuguesa. Na caixa, vendida a US$ 3,79 (cerca de R$18), tem a inscrição "melt in your mouth - treats from Portugal" (derrete em sua boca - delicias de Portugal, em português).

Rapidamente, a página oficial da empresa no Instagram foi tomada por brasileiros, que fizeram mais de 5 mil comentários de contestação em um post não relacionado ao assunto. “Daqui a pouco vão dizer que o açaí não é nosso”, escreveu uma brasileira. “Roubar nosso ouro não foi de bom tamanho não?”, escreveu outro usuário. “Ninguém tira o brigadeiro do Brasil não”, reclamou outro internauta.

Alguns usuários fizeram referência ao meme italiano que viralizou recentemente nas redes sociais, para alertar suspeita de roubo: "ATTENZIONE PICKPOCKET".

O tiktoker Brando Drake cirou um vídeo com uma crítica bem-humorada sobre o assunto. A publicação já conta com mais de 20 mil visualizações.

A empresa Trader Joe’s explica em seu site sobre a popularidade do doce no Brasil, mas diz que os brigadeiros que serão vendidos temporariamente nas franquias da rede são importados de Portugal, onde também são populares.

"Ouvimos dizer que, se você participar de qualquer festa no Brasil, é provável que encontre brigadeiros na mesa de doces. Agora, por um tempo limitado, você pode obter a versão do Trader Joe's dessas guloseimas em nossos freezers. Os Brigadeiros do Trader Joe's são feitos para nós em Portugal, onde também são uma confeção preciosa", explicam os fabricantes.