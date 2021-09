Portugal: Com 80% da população vacinada, uso de máscara deixa de ser obrigatório

Desde ontem, os portugueses não são mais obrigados a usar máscara nas ruas, no momento em que avança a vacinação contra a covid. O uso obrigatório foi instituído em outubro do ano passado. O avanço da vacinação foi o principal argumento para rever a medida. Autoridades, porém, recomendam o uso em caso de aglomerações.

O país tem cerca de 80% da população com a vacinação completa e mais de 85% vacinados com pelo menos uma dose. Portugal, com 10 milhões de habitantes, somou pouco mais de 1 milhão de casos positivos e 17.866 mortes por covid-19 desde o início da pandemia. (Com agências internacionais)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.